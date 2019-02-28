شكرا لقرائتكم ليبيا: حقل «الشرارة» النفطي جاهز لاستئناف الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بنغازي (ليبيا)، لندن رويترز | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 00:41

قال مهندس حقل ومتعامل أمس إن العمال في حقل «الشرارة» النفطي الليبي مستعدون لاستئناف التشغيل بإنتاج أولي يبلغ 80 ألف برميل يومياً، لكنهم مازالوا ينتظرون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط.



والحقل البالغة طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً مغلق منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية. وكانت مؤسسة النفط قالت أول من أمس إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة المعلنة منذ كانون الأول الماضي بشرط إجلاء المسلحين الذين تسببوا في إغلاق الحقل.

وفي علامة محتملة على أن العمل قد يُستأنف قريباً، هبطت طائرة أول من أمس في حقل الفيل المجاور لنقل عمال له ولحقل الشرارة، كما أعلن المهندس.

وقال أحد عمال الحقول: «لم تعط المؤسسة الوطنية للنفط الإذن لاستئناف تشغيل الشرارة، وذلك قد يحدث في الأيام المقبلة».