شكرا لقرائتكم مصر ترد على أردوغان بـ «سرد» انتهاكات أنقرة للحريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد الشاذلي | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:03

نددت مصر في بيان رسمي أمس، بتصريحات أخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن رفضه عقد أي لقاءات معه.



وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة رفضت الرد على التصريحات التي تزامنت مع انعقاد القمة العربية- الأوروبية الأولى في منتجع شرم الشيخ حتى لا تصرف الانتباه عن القمة.

وصرح الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن «أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد»، «بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها». واستغرب الناطق أن «مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من اقترف ما يلي»، وأشار إلى «حبس وسجن الصحافيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحافياً وعاملاً بالمجال الإعلامي، فيما تُشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف مُعتقل سياسي داخل تركيا، فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية». وذكر أنه خلال الأسبوعين الماضييّن فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحافيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر أخيراً ضد 16 شخصاً بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية وعدد من الصحافيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

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كما أتى الناطق على الحُكم بإدانة 27 أكاديمياً تركياً بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاماً بين الدولة التركية والأكراد. وأكد أن «هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي». وقال شكري في مداخلة هاتفية للفضائية المصرية «صدى البلد» مساء الثلثاء، إن مثل هذا القدر من الحقد وعدم القدرة على السيطرة على المشاعر ينجم عنه صدور مثل هذه الادعاءات، مضيفاً أن «اتهام وزير خارجية تركيا دول الاتحاد الأوروبي بالنفاق السياسي لمشاركتهم في القمة العربية الأوروبية أمر لا يستقيم، بخاصة أن عدداً كبيراً من هذه الدول يفوق تركيا قدرة وحجماً، ولديهم قادة وزعماء يملكون من الحنكة والخبرة والتقدير الشعبي ما يجعلهم يتخذون قرارات مناسبة لمصالح دولهم».

وأكد شكري أن «هذه الدول لديها تقدير لمصر وللقيادة السياسية بها»، موضحاً أن «رعاية تركيا والرئيس التركي لجماعة الإخوان المحظورة، ونجاح مصر في القضاء على هذه الجماعة الإرهابية وإقصائها من الحكم تسبب في إثارة حقد الرئيس التركي الذي يحتضن هذه الجماعة الإرهابية وقادتها وعناصرهم من الإرهابيين». ورفض شكري التعليق على هجوم أردوغان على السيسي مشدداً على أن مصر تبتعد عن مثل هذه الأساليب، و»لن ننزلق إلى هذا المستوى». واعتبر أن الجانب التركي لديه إصرار على الانزلاق إلى الحقد ضد مصر، وهو أمر «أصبح مضحكاً».

وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 والإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، وتم قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

والتقى شكري في جنيف (سويسرا) أمس على هاشم مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والسكرتير العام الاتحاد الدولي للاتصالات Houlin Zhao.