شكرا لقرائتكم إسرائيل تعتقل 36 فلسطينياً بينهم محافظ القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس - أ ف ب | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:05

اعتقلت الشرطة والجيش الاسرائيليان أمس 36 فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة وفي انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لـ «كتائب شهداء الاقصى»، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقال نادي الاسير الفلسطيني: «نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية وفجر أمس حملة اعتقالات طاولت 36 فلسطينياً على الأقل من القدس والضفة الغربية». وأضاف ان «الشرطة اعتقلت في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي طارق برغوث و22 فلسطينياً غالبيتهم من حي العيسوية في مدينة القدس الشرقية».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شخصين قالت إن أحدهما «مسؤول كبير من السلطة الفلسطينية»، بسبب الشكوك في حدوث «تزييف وتزوير». وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد: «انهما اعتقلا في سياق الاحداث الاخيرة» في الحرم الشريف الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة. وأضاف انه يجري استجوابهما من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد نادي الاسير «ان الشرطة والجيش الاسرائيليين والاستخبارات الاسرائيلية اعتقلت عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي» القائد السابق لكتائب الاقصى خلال الانتفاضة الثانية والذي حصل على عفو اسرائيلي مع عدد ممن كانت تلاحقهم إسرائيل إثر مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية.

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وأفاد بيان لجهاز الامن الداخلي «شين بيت» بأنه سمح بالنشر هذا الصباح عن اشتراك جهاز الامن الداخلي والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بإلقاء القبض على زكريا الزبيدي والمحامي طارق برغوث على أساس تورطهما في أنشطة إرهابية خطيرة وحديثة». واضاف: «ان الاثنين حُولا الى التحقيق لدى جهاز الامن». وأشار نادي الاسير إلى ان «قوات الاحتلال اعتقلت من القدس خلال الأسبوع المنصرم وحتى اليوم أكثر من مئة مقدسي على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة في مواجهة إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى».

ويشهد المسجد الاقصى توتراً وقد تؤدي الاعتقالات الى المزيد من الاضطرابات حول الحرم القدسي البالغ الحساسية وقد شهد حوادث بين مصلين مسلمين وعناصر من الشرطة الاسرائيلية في الأيام الاخيرة.

وتسبب بحوادث هذا الأسبوع إقدام السلطات الإسرائيلية على وضع قفل على باب يتيح الوصول إلى مكاتب تؤدي الى باب الرحمة احد أبواب المسجد الاقصى. وقد أغلقت هذه المكاتب بأمر من المحاكم الإسرائيلية منذ 2003 خلال الانتفاضة الثانية. ويؤكد مجلس الأوقاف الإسلامية أن سبب الإغلاق انتفى.

واوقفت الشرطة الاسرائيلية الاحد لساعات رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات اثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى، وفق ما أعلنت الشرطة الاسرائيلية.