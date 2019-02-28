شكرا لقرائتكم استقالة وزير النقل بعد مقتل 20 شخصاً في حريق «محطة مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 01:01

شهدت «محطة مصر» أمس فاجعة أثارت صدمة شعبية واستنفاراً حكومياً، بعدما ارتطم جرار قطار بسرعة فائقة بأحد أرصفة أكبر محطة قطارات في مصر، ما سبب انفجار خزان الوقود، وخلف انفجاراً مُدوياً وحريقاً هائلاً، قُتل فيه 20 شخصاً، على الأقل، وجُرح عشرات.



ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى محاسبة المقصرين في حادثة محطة القطارات في رمسيس (وسط القاهرة) أمس، في وقت شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على انتهاء «زمن التقاعس»، وبعدها قبل استقالة وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، علماً أن حوادث القطارات في مصر تقع على نحو متكرر.

وسُربت مقاطع مصورة للحادثة من كاميرات مُثبتة في المحطة، تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جرار القطار يقتحم رصيف رقم (6) بسرعة فائقة، قبل أن يرتطم به، وبعدها شبت ألسنة النار في العربة، وفوراً انفجر خزان الوقود، مُخلفاً حريقاً هائلاً في رصيف المحطة، التهمت ألسنته عشرات من روادها، وسط محاولات بعضهم الإفلات من النيران التي حاصرتهم، في مشهد مُفجع، صدم المصريين.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سائق الجرار الذي اصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الحادثة متعمدة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادثة يعود لانحدار أحد القطارات (جرار وردية رقم 3202)، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادثة لمعاينته، وسماع شهادة المصابين في المستشفيات، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل الحمض النووي «DNA» للتعرف على هوية الضحايا ممن تفحمت جثثهم وتعذر التعرف على شخصياتهم، تمهيداً لتسلمهم إلى ذويهم.

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في السياق ذاته، أمر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحادثة بخلاف تحقيقات النيابة. وتفقد رئيس الوزراء محطة مصر بعد الحادثة، بصحبة وزير النقل قبل التقدم باستقالته، وقال مدبولي: «إن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس انتهى، وستتم محاسبة المتسبب في هذه الحادثة لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء». وتابع: «روح كل مواطن مصري غالية على الدولة المصرية، وسنحاسب من تسبب في الحادثة».

وبعد نحو ساعتين، ووسط مطالبات شعبية بإقالة وزير النقل رداً على الحادثة، تقدم عرفات باستقالته، وقبلها مدبولي.

وسبق وأكد عرفات في أحاديث تهالك منظومة السكة الحديد في مصر، إثر وقوع حوادث قطارات متتالية، عادة ما تسفر عن عشرات من الضحايا، فيما عدا حادثة أمس الأفجع، إذ وقع في المحطة الرئيسة والتي يفترض ارتفاع معدلات الأمان بها.

وفيما سادت حال من الحزن الأوساط الشعبية في مصر، خصوصاً بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار صوراً لجثث متفحمة على قضبان القطار، أمرت الحكومة المصرية صرف تعويضات فورية لأسرة المتوفى بقيمة 80 ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، ولأسرة المصاب 20 ألف جنيه.

وغادرت 15 حالة من المصابين المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، في وقت قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن حالات المصابين تتراوح بين كسور وحروق، ودرجاتها بين المتوسطة والطفيفة.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الألباني إلير ماتا في القاهرة أمس، بتعازيه لأسر الضحايا، قائلاً: «قدمت توجيهاتي إلى الحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين». ونعت مؤسسات دينية وسياسية ضحايا الحادثة، وتلقى السيسي تعازياً من قادة ومسؤولين عرب وأجانب.