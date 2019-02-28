شكرا لقرائتكم الصين تشكو «تجاهلاً للحقائق» حول شينغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - رويترز - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:09

حضت الحكومة الصينية دولاً على أن تنظر «بموضوعية» الى السياسة التي تنتهجها بكين في إقليم شينغيانغ، وتمتنع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.



جاء ذلك قبل افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته السنوية الرئيسة، بعدما أعربت تركيا ودول أخرى عن قلق في شأن معسكرات لاحتجاز مسلمي أقلية الأويغور في الإقليم. ويفيد خبراء من الأمم المتحدة وناشطون بأن المعسكرات تحتجز مليوناً من الأويغور الناطقين باللغة تركية، ومسلمين آخرين.

لكن الصين تؤكد ان تلك المعسكرات هي مجرد منشآت تدريب وإعادة تأهيل أثبتت نجاحها في منع هجمات، يُتهم بارتكابها متشددون إسلاميون وانفصاليون. كذلك تنفي اتهامات بسوء المعاملة وترى في الانتقادات الموجّهة إليها في مجلس حقوق الإنسان، انتهاكاً لسيادتها.

وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن أتراكاً «يتجاهلون الحقائق» في شأن شينغيانغ ويتفوّهون بتصريحات غير مسؤولة و«بغيضة». وأضاف أن تركيا ودولاً أخرى تدرك التهديد الذي تشكّله «حركة تركستان الشرقية الإسلامية» على شينغيانغ، في إشارة الى تنيم متشدد تتهمه بكين بشنّ هجمات في الإقليم. وتابع أن تركيا كانت ضحية للإرهاب ولقوى انفصالية منذ وقت طويل.