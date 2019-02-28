شكرا لقرائتكم محامٍ سابق لترامب يعتبره «عنصرياً» و«محتالاً» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز، أ ف ب - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:11

اتهم مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخير بأنه كان على علم مسبق بتسريب رسائل إلكترونية استهدفت المسّ بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة عام 2016، ووصفه بأنه «عنصري» و«محتال» و«غشاش».



لكن ترامب كتب في «تويتر» أن كوهين يكذب من أجل خفض مدة سجنه، بعدما أقرّ العام الماضي بذنبه في تهمة تهرّب ضريبي ومخالفة قانون الانتخابات، وحُكم بسجنه 3 سنوات، سيبدأ تطبيقها في 6 أيار (مايو) المقبل.

ومثل كوهين الثلثاء في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وأمس في جلسة متلفزة أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب، كما يمثل غداً في جلسة أخرى مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وأظهرت مسوّدة للشهادة التي ادلى بها أمس، انه تحدث عن إدارة ترامب مفاوضات لمشروع عقاري في موسكو، أثناء حملته الانتخابية، على رغم إعلانه أن لا مصالح له في روسيا في مجال الأعمال.

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ووصف الرئيس بأنه «عنصري» و«محتال» و«غشاش»، مضيفاً انه أمره بدفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية، كي تتكتّم حول علاقة جمعتها بترامب، في ما يُعتبر انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وذكر كوهين أن البليونير النيويوركي طلب منه الكذب في هذا الصدد على السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وكان محامي كوهين أعلن الأسبوع الماضي أن موكله سيكشف عن تفاصيل «شخصية وتجارب مباشرة» لحوادث وسلوكيات ارتكبها ترامب، سيعتبرها كثيرون «صادمة».

لكن الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز شكّكت بصدقية كوهين، قائلة: «المجرم المخزي مايكل كوهين سيذهب إلى السجن بسبب كذبه على الكونغرس وتقديمه إفادات كاذبة. وللأسف سيمثل أمام الكونغرس هذا الأسبوع ونتوقّع مزيداً من ذلك. مضحك أن يصدّق أحد الكاذب المدان كوهين». وفيما يستعد روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، واحتمال تواطئها مع حملة ترامب، اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «أراضي أميركية تُستخدم باستمرار لإدارة عدد هائل من الهجمات الإلكترونية على مؤسسات روسية كثيرة». واستدرك انه لا يستطيع تأكيد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الثلثاء، افاد بأن الجيش الأميركي قطع الإنترنت عن منشأة روسية مُتهمة بمحاولة التأثير في الناخبين الأميركيين، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي نُظمت في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

الى ذلك، صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حال «طوارئ وطنية» أعلنها ترامب، لتمويل تشييد جدار على الحدود مع المكسيك. وكان ترامب تعهد أن يستخدم للمرة الأولى خلال عهده حق النقض (فيتو)، لرفض المشروع إذا أقرّه الكونغرس بمجلسَيه.