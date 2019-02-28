شكرا لقرائتكم كراكاس تقترح قمة فنزويلية - أميركية .. وبوغوتا تريد انتخابات «برقابة دولية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف، أنقرة - رويترز، أ ف ب - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:14

دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الى عقد لقاء يجمع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنظيره الأميركي دونالد ترامب، كي يحاولا «إيجاد قاعدة مشتركة وشرح خلافاتهما»، فيما حضّت كولومبيا على التوصّل إلى انتقال سياسي يقود إلى انتخابات حرة في البلاد.



وألقى أريازا خطاباً في جنيف امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رغم خروج عشرات الديبلوماسيين الغربيين، علماً ان نحو 50 دولة تدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، وترفض التعتمل مع مادورو.

واتهم أريازا الولايات المتحدة بمحاولة إطاحة مادورو، مشيراً الى ان كراكاس خسرت أصولاً قيمتها 30 بليون دولار، «صودرت» منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. واقترح أن يلتقي مادورو ترامب لـ «يحاولا إيجاد قاعدة مشتركة وشرح خلافاتهما».

في المقابل قال فرنشيسكو باربوسا ديلغادو، مستشار الرئيس الكولومبي إيفان دوكي لحقوق الإنسان، أمام المجلس ذاته: «يجب أن يستند التحرّك والتضامن على الرفض التام لديكتاتورية نيكولاس مادورو في فنزويلا. شاهد العالم في شكل مباشر الأسبوع الماضي النظام الإرهابي الذي يمثل انتهاك حقوق الإنسان سمته الرئيسة، وهو يحرق أطعمة وأدوية كانت في طريقها لجوعى في فنزويلا».

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وأضاف: «لا يمكننا أن نقف صامتين أمام هذه الأوضاع. المطلوب أن تكون هناك تحرّكات تدعو إلى الانتقال وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية، لضمان إرساء الديموقراطية في فنزويلا في أسرع وقت».

الى ذلك، اعلن موفد غوايدو إلى الولايات المتحدة كارلوس فكتشيو إنه التقى ترامب أخيراً وطالبه بتكثيف الضغط على مادورو.

وذكر إليوت أبرامز، الموفد الأميركي المكلّف ملف فنزويلا، أن بلاده ستطلب من مجلس الامن التصويت هذا الاسبوع على مشروع قرار يدعو إلى «إدخال المساعدات الانسانية إلى فنزويلا».

وعلّق على اتهام أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الولايات المتحدة بنشر قوات في بورتوريكو وكولومبيا استعداداً لتدخل عسكري في فنزويلا لإطاحة مادورو، قائلاً: «لا. قال الرئيس إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. الرؤساء يقولون ذلك دوماً، وهم محقون. ولكن على الروس ألا يتحدثوا عن تدخل عسكري، بعدما مزّقوا جورجيا وأوكرانيا».

في غضون ذلك، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان غوايدو أن «مسؤولين بارزين» في نظام مادورو «غادروا إلى تركيا». وقال: «لا أحد فرّ من فنزويلا للجوء إلى بلادي. هذا ليس صحيحاً. إذا قال هذه الأمور فلأنه لا يعرف تركيا. عليه أن يبدأ بتعلّم بعض الأشياء. ليس سهلاً أن يكون المرء رجل دولة». وأضاف: «مادورو زعيم مُنتخب، وغوايدو ليس زعيماً منتخباً. تحاول دوائر تسميته حاكماً لمحافظة. أي شخص مكانه كان ليخجل من نفسه».