شكرا لقرائتكم محمد بخاري رئيساً لنيجيريا لولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابوجا (نيجيريا) - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 00:47

فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي، متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، كما أعلنت مفوضية الانتخابات ليل أول من أمس. وحصل بخاري على 56 في المئة من الأصوات، في حين حصل عتيق على 41 في المئة من الأصوات.



وسيواجه بخاري في السنوات الأربع المقبلة قائمة صعبة بما بتعين عليه القيام به تشمل انعاش الاقتصاد بعد كساد عام 2016 وقمع تمرد اندلع قبل نحو 10 سنين وأودى بحياة آلاف الأشخاص في شمال شرق البلاد.

وأوضحت المفوضية أن عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط هي ريفرز، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.

وعلى رغم أن إعلان النتائج تمّ في وقت متأخر من الليل، إلا أن هذا لم يمنع المئات من أنصار بخاري من التجمهر أمام المقر الرئيسي لحزب «مؤتمر التقدميّين» في أبوجا للاحتفال بفوز مرشحهم، على وقع صيحات الفرح والموسيقى الصاخبة. وعلى «تويتر»، كتب الناطق باسم الرئيس المنتهية ولايته بشير أحمد إن «بخاري فاز»، من دون أن ينتظر الإعلان رسمياً عن اسم الفائز.

Advertisements

وكان «الحزب الشعبي الديموقراطي» المعارض الذي رشح أبو بكر ضد بخاري، طالب في وقت سابق مفوضية الانتخابات بوقف فرز الأصوات، مدعياً حصول تزوير.

وقال أبو بكر أمس إنه يرفض نتيجة الانتخابات التي منحت الرئيس محمد بخاري ولاية ثانية وسيطعن عليها أمام القضاء. وقال في بيان: «من الواضح أن ممارسات خاطئة ومدبرة وقعت في العديد من الولايات بما يدحض النتائج المعلنة». وأضاف: «بناء عليه، أرفض نتيجة الانتخابات الصورية وسأطعن عليها أمام القضاء».

ويحتاج المرشح للفوز برئاسة نيجيريا للحصول على غالبية الأصوات وعلى ما لا يقل عن ربع الأصوات في ثلثي ولايات البلاد الـ36، إضافة إلى «منطقة العاصمة الاتّحادية» التي تضم أبوجا. وجرى التصويت السبت بعد أسبوع من تأجيل اللجنة الانتخابية الاستحقاق جراء الصعوبات اللوجستية التي عرقلت إيصال صناديق الاقتراع وغيرها ومن المواد اللازمة. وتبادل الحزبان الاتهامات بالتآمر مع اللجنة الانتخابية للتلاعب بالنتائج. لكن أياً من الحزبين لم يقدم أدلة، على رغم تحدث المراقبين عن وجود عمليات شراء أصوات وترهيب وعنف استهدفت الناخبين والمسؤولين يوم الانتخابات.

ودعي 72.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت بالتزامن.