شكرا لقرائتكم اعتقال «جاسوس» روسي في السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم، موسكو - رويترز - | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:17

اعتقلت الشرطة السويدية روسياً، يُشتبه في تجسّسه.



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وتعتقد الشرطة أن الموقوف كان يمارس نشاطاً إجرامياً منذ العام 2017، لكنها امتنعت عن ذكر اسمه أو جنسه. وأضافت انه يعمل في قطاع التكنولوجيا السويدي ولديه معلومات تهمّ أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال رئيس وحدة مكافحة التجسس في الشرطة دانيال ستنلينغ: «نشتبه في أن ضابطاً في الاستخبارات الروسية يعمل في السويد، تحت غطاء ديبلوماسي جنّده».

على صعيد آخر، افادت وكالات روسية للأنباء بأن محكمة عسكرية في موسكو أصدرت حكمين بسجن موظفين في مؤسسة «كاسبرسكي لاب» الروسية للأمن الإلكتروني، بعد إدانتهما بالخيانة. وأوضحت أن الرجلين، وهما سيرغي ميخايلوف المسؤول السابق في جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وروسلان ستويانوف قائد فريق التحقيق في حوادث الكومبيوتر، دينا بنقل معلومات سرية لأجهزة استخبارات أجنبية، وحكم بسجنهما 22 و14 سنة.

من جهة أخرى، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتدخل في ملف المستثمر الأميركي البارز مايكل كالفي، المُحتجز بتهم اختلاس. وأثار اعتقال كالفي، وهو مؤسّس مجموعة «بارينغ فوستوك كابيتال بارتنرز»، قلق المستثمرين في موسكو ويُرجّح ان يفاقم توتراً في العلاقات الأميركية -الروسية. واعتُقل هذا الشهر مع 3 مسؤولين تنفيذيين في مجموعته للأسهم الخاصة، بعدما اتهمهم محققون باختلاس 2.5 بليون روبية (38.09 مليون دولار). ونفى كالفي ذلك، معتبراً أن المزاعم تستهدف الضغط عليه في نزاع في شأن مصرف روسي هو عضو في مجلس إدارته. وأعلنت السفارة الأميركية في موسكو السماح لأحد ديبلوماسيها بمقابلة كالفي، بعد احتجازه 12 يوماً، لعرض مساعدته. وكانت السفارة شكت من عدم استجابة السلطات لطلبها مقابلة كالفي.