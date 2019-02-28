شكرا لقرائتكم ظريف يعزّز موقعه بعد رفض استقالته ومعسكره لا يرى بديلاً عنه في الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 28 فبراير 2019 / 01:07

أفادت مؤشرات أمس بنجاح رهان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما رفض الرئيس حسن روحاني استقالته، معتبراً أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، كما سارع مسؤولون بارزون، بينهم الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري، إلى الإشادة بدوره، فيما روّج معسكر الوزير لمقولة أن لا بديل عنه في الخارجية.



وكتب ظريف على تطبيق «إنستغرام» أمس: «بصفتي خادماً متواضعاً (لإيران)، لم أهتم سوى بارتقاء السياسة الخارجية ومكانة وزارة الخارجية باعتبارها المسؤولة عن دفع السياسة الخارجية والجبهة الأولى في الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني في الساحة الدولية».

وشكر «الشعب الإيراني والنخب والمسؤولين للتقدير الكبير والدعم الواسع» الذين عبّروا عنهما تجاهه منذ تولّى مهماته «وخصوصاً في الساعات الثلاثين الأخيرة»، وزاد: «آمل بأن تتمكّن وزارة الخارجية، بدعم من المرشد (علي خامنئي) والرئيس وبإشرافهما، من الاضطلاع بكل مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البلاد والسياسات العامة للنظام».

وحضر ظريف مراسم استقبال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في طهران، ووقّع اتفاقين للتعاون مع يريفيان.

جاء ذلك بعدما وجّه روحاني رسالة إلى ظريف، ورد فيها مخاطباً إياه: «إنكم ووفق قول المرشد، الرجل الأمين والأبيّ والشجاع والمتديّن، وفي الخط الأول لمواجهة الضغوط الأميركية الشاملة. لذلك أعتقد بأن استقالتكم تتعارض مع مصالح البلاد ولا أقبلها».

وأضاف: «أنا مدرك تماماً للضغوط التي يتعرّض لها الجهاز الديبلوماسي في البلاد، والحكومة وحتى رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب. على كل السلطات والمؤسسات الحكومية أن تنسّق مع وزارة الخارجية في ما يتعلّق بالعلاقات الدولية، كما أُوعِز به مرات».

وأشاد بـ«نجاحات وزارة الخارجية خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة المؤامرات الأميركية، والانتصارات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي»، معتبراً أن «سعادة أعداء إيران، مثل الكيان الصهيوني، باستقالة ظريف أفضل شاهد على نجاحه وأكبر سبب لاستمراره في منصبه». وتابع: «أنت موضع ثقتي وثقة النظام، خصوصاً المرشد. أدعوك إلى مواصلة مسيرتك بقوة وشجاعة ودراية».

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وكان موقع «انتخاب» الإلكتروني ربط الاستقالة بزيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الاثنين، التقى خلالها خامنئي وروحاني، في غياب ظريف وحضور قاسم سليماني. ونقلت عن الوزير قوله: «بعد صور لقاءات (الأسد)، لم يعُد لظريف أي صدقية في العالم وزيراً للخارجية»!

وتدخل سليماني محاولاً ردّ الاعتبار لظريف، ومشدداً على انه «مسؤول عن السياسة الخارجية لإيران وكان خلال فترة مسؤوليته في وزارة الخارجية، ولا يزال، مدعوماً من أبرز مسؤولي النظام، خصوصاً المرشد». وأضاف: «خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأسد إلى طهران ولقائه الرئيس روحاني، يبدو انه كان هناك عدم تنسيق في مكتب رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى غياب وزير الخارجية عن اللقاء وشكواه لاحقاً. كل المعطيات تشير إلى أن ما حدث لم يكن متعمداً».

ولفت إلى أن «استغلال الحدث الآني والناشئ عن سوء إدارة، لن يؤثر في النظام وإرادته ومسيرته في تحقيق أهدافه ومصالح الأمّة وانتصاراتها على جبهات المقاومة».

في السياق ذاته، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم تلقّى اتصالاً هاتفياً من «نظيره الإيراني» ظريف، ناقشا خلاله «سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة التاريخية» للأسد إلى طهران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بارز قوله: «أراد ظريف أن يستقيل منذ فترة طويلة، وحاول مرات في الماضي. ولكن محاولاته فشلت لأسباب كثيرة، بما في ذلك عدم وجود بديل. أعتقد بأن ذلك هو ما دفع ظريف إلى إعلان استقالته علناً. كانت صرخة طلباً لمساعدة. لإبلاغ المسؤولين والشعب أن يديه مقيّدتان».

ونسبت «رويترز» إلى حليف لظريف قوله: «لا بديل له وزيراً للخارجية، والنظام يدرك ذلك. النظام يحتاج إلى ظريف والأخير يحتاج إلى دعم النظام. وأظهرت ردود الفعل بعد إعلانه (الاستقالة)، إجماعاً على أهمية توليه حقيبة الخارجية».

ولم يعلن ظريف سبباً لخطوته، لكن «رويترز» نقلت عن مصدر قريب من الوزير ومكتب المرشد قوله: «استقال لأنه يحبّ بلاده. لأن متطرفين في ايران لا يمكنهم تحمّل إنجازات ظريف في السياسة الخارجية، وكبّلوه في كل اتجاه. بصرف النظر عن الجهد الذي بذله ظريف، لم يستطع تسوية مشكلات، لأنها احتاجت إلى موافقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور وما إلى ذلك».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن السلطات فرضت «حظراً موقتاً» على صحيفة «قانون» المؤيّدة للإصلاحيين، «بسبب عنوان (صفحتها الأولى) الثلثاء»، ووَرَدَ فيه «ضيف غير مدعوّ»، في إشارة إلى الأسد.