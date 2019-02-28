شكرا لقرائتكم زاسبكين: سورية جاهزة بعد المبادرة الروسية لاستقبال مليون ونصف المليون نازح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:45

أعلن السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، "ان هناك جاهزية في سورية اليوم لاستقبال مليون ونصف المليون نازح" ، مشيرا الى ان "منذ انطلاق المبادرة الروسية تمّ إعادة بناء 350 بلدة ومدينة و 118 مدرسة و 5 جسور وحوالى الف كيلومتر من الطرق ومد ما يفوق الالف كيلومتر من خطوط الكهرباء."

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واعتبر زاسبكين في حديث تلفزيوني، "ان احراز التقدم نحو التسوية السياسية لا تقوم به سورية لوحدها بل يجب ان تترافق مع اجواء دولية تساهم في البناء، في حين نرى اليوم ان بعض الجهات الدولية والدول، تطرح إشكالات، هدفها الماطلة في إعادة النازحين الى سورية".

... ومنع عودة النازحين الى ضفاف الليطاني

الى ذلك وجه رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية كتبا الى محافظي البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب والنبطية، والى مدير وحدة الكوراث في رئاسة مجلس الوزراء طلب بموجبها، "ضمان عدم عودة النازحين الى التجمعات على ضفاف نهر الليطاني في المناطق التي تعرضت للفيضان ولطغيان النهر، ووجوب تحميل مسؤول سلامة هؤلاء وسلامة الموارد المائية الى الجهات الرسمية والأهلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".



كما طلب علوية الإيعاز لرؤساء البلديات الواقعة ضمن محافظتهم "اتخاذ الإجراءات الفورية لإبعاد تجمعات النازحين عن مجرى نهر الليطاني والمجاري المائية التي تصب فيه بمسافة لا تقل عن 200 متر والعمل على تنظيف المخلفات التابعة لهم تمهيدا لإعادة زراعة الضفاف بالأشجار الحرجية المناسبة".