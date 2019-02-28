شكرا لقرائتكم دول الخليج تناقش تشكيل مجلس استشاري إقليمي لمكافحة الحرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 18:56

كشف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن توجه لتأسيس مجلس إقليمي لمكافحة الحرائق يضم دول المنطقة كافة، إلى جانب الشركات المهتمة، على رأسها «أرامكو السعودية»، ويتم من خلاله دراسة جميع ما يطرح، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، بما يصب في مصلحة دول الخليج العربي، وبما يخدم رجال الدفاع المدني.



جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء الذي أقيم في البحرين اليوم (الأربعاء)، برعاية وزير الداخلية البحريني الشيخ الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة، وتنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع «أرامكو السعودية»، والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، بحضور ومشاركة قيادات الدفاع المدني والإطفاء في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومشاركة من الولايات المتحدة الأميركية.

ونوه العمرو في كلمته، بما طرح خلال المؤتمر من أمور تتعلق في مكافحة الحرائق والتقنيات التي طورت في هذا المجال، إضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر، مشيراً إلى أن عمل الإطفاء «علم متجدد ويتطلب من رجال الدفاع المدني والإطفاء تطوير أساليبهم وطرقهم في مكافحة الحرائق، ولا بد من فتح الشراكة مع الجميع للاستفادة من الخبرات العالمية»، لافتاً إلى أن الدفاع المدني السعودي يشهد حركة تطويرية كبيرة لأعماله وإجراءاته، وتطوير التدريب والآليات والتجهيزات والمعدات، وهي من أفضل الآليات على مستوى العالم، وهذا ما يجعله متطوراً من حيث سرعة الاستجابة والتعامل مع المخاطر ومعالجتها بوقت قصير.

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وأشاد بتعاون إدارات الدفاع المدني في دول الخليج العربي، وقال: «هناك خطة مشتركة، بحيث تنتقل وحدات الدفاع المدني فيما بينها في حال تطلب الأمر إسناد دولة إلى أخرى، كما أن هناك تمارين وتدريبات طبقت لدول الخليج في هذا الجانب»، متطلعاً إلى التعاون مستقبلاً في هذا المجال، إضافة إلى التعاون المستمر للدفاع المدني مع «أرامكو» في ما يخص السلامة ومكافحة الحرائق والمخاطر البترولية والصناعية وغيرها، وهي شراكة دائمة وليس لها حدود في جوانب مختلفة.

وأضاف أن التدريب سواءً في معهد الدفاع المدني، أو في مراكز التدريب لدى الدفاع المدني في مناطق المملكة كافة، تعتمد على التقنية وتطوير التدريب، بما يتماشى مع الحوادث التي تقع والتي يتم طرحها للإفادة من الدروس السابقة ومحاولة معالجة الملاحظات وتعزيز الإيجابيات.

من جانبه، لفت مدير إدارة منع الخسائر في «أرامكو السعودية» رئيس المؤتمر المهندس غسان أبو الفرج، إلى أن تقنية النانو المتطورة سيتم استخدامها في عمليات الإطفاء في «أرامكو»، مؤكداً أهمية الإفادة من هذه التقنية في مختلف الجوانب، خصوصاً المتعلقة في أمور السلامة.

بدوره، عد القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء جاسم المرزوقي، مشاركتهم في المؤتمر، «فرصة حقيقية للتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين أجهزة الدفاع المدني في دول التعاون الخليجي، والعمل سوياً على استحداث الخطط المشتركة في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء وبناء قدرات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتسخير الإمكانات كافة لانتقاء أفضل السبل لتعزيز جهود الوقاية والسلامة والحماية المدنية لمجتمعاتنا».