شكرا لقرائتكم بري يتشاور مع الحريري في الجلسة التشريعية: المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 19:54

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الاربعاء النيابي اليوم، "ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات"، معتبرا أن "ما قبل جلسة الثقة شيئ وما بعدها شيئ آخر".



وقال: "ان إجتماع 54 نائبا من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية".

ونقل النواب عنه قوله، انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار(مارس) واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة".

وأضاف: "ان المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية". وقال: "لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات".

وبالنسبة لموضوع التعيينات، اكد بري ان "على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقا". وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيرا الى ان "اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ".

ملف الحسابات المالية

وفي الموازاة، رد وزير المال علي حسن خليل على سؤال عن السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، فقال: "عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير". اما النائب حسن فضل الله، فأكد بعد لقاء الاربعاء ان "ملف الحسابات المالية سيأتي الى المجلس ويذهب الى القضاء والقضاء يحدد اسباب الهدر والفوضى الحاصلة في الملف".

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وترأس بري بعد لقاء الاربعاء النيابي إجتماع كتلة "التنمية والتحرير" في حضور الوزراء: علي حسن خليل، حسن اللقيس ومحمد داوود.

وناقشت الكتلة عددا من المواضيع المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد وبعض المشاريع.

15200 موظف خارج اطار التوصيف الوظيفي

وليس بعيدا من دور المجلس الرقابي، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في المجلس النيابي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لمناقشة تقريري التفتيش المركزي والخدمة المدنية عن التوظيف في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعلن كنعان، بعد الجلسة عن "توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق".

واكد ان "متابعة ملف التوظيف مساره سيكون جديا ونتائجه أكبر من المخالفات". وجدد "المطالبة بالمسح الشامل، فهو ما يحدد حاجات الملاك". وقال: "سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن أرقامي، ولهم أقول لا تختبئوا لان الارقام هي ارقامكم التي زودتم بها اجهزة الرقابة". وأعلن ان "15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب، وما يخالف القانون يجب ان يتوقف"، منوها "بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل إضافية رغم قلة امكاناتهم".

الموازنة والاصلاحات

والتقى وزير المال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال "أعرب الوزير بوضوح عن إصراره على بذل كل الجهود، بالتشاور مع جميع القوى السياسية ومجلس النواب، ليتم إقرار الموازنة الجديدة من قبل الحكومة. وهذه مسألة أساسية جداً إذ أن الموازنة هي أساس التشريع في أي بلد وأساس تعاون القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة.

أضاف: "ناقشنا كيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد الحكومة في تنفيذ جميع أهدافها ومنها الإصلاحات والإدارة المالية. وتحدثنا أيضاً عن الدعم الذي تقدّمه الأمم المتحدة والتعاون من قِبَل الأسرة الدولية، لا سيما المؤسسات المالية الدولية. تحدثنا عن مسائل جوهرية عدة واتفقنا على الاستمرار في مناقشتها أمام البلاد والحكومة والشعب. وآمل أن نبدأ بمشاورات ناجعة وتعاون مثمر".