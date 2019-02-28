شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: الفساد يمول الإرهاب والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ، أن الفساد هو من يمول الإرهاب والعنف، والحكومة لم تكن قادرة في السابق على تلبية مطالب المواطن، الأمر الذي أدى إلى أن تحظى الطبقة السياسية برؤية سلبية من قبل المواطنين.

وأشار الرئيس صالح - خلال الاجتماع الوطني التشاوري الأول الذي عقد برعايته في قصر السلام في بغداد وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - إلى أهمية ابتعاد العراق عن سياسة المحاور، مبينا أن جميع الدول تريد أن يكون العراق وسيطا نزيها ولا تريد انهيار الوضع العراقي.

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وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد عقدت اليوم الاجتماع الوطني التشاوري برئاسة برهم صالح.



وقال المتحدث باسم الرئيس لقمان الفيلي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الفضائية - "إن المجتمعين ناقشوا اعتماد رؤى تساعد راسمي القرار السياسي بإدارة البلاد وتحقيق نهوضه وحلحلة الإشكاليات التي تعترض العملية الديمقراطية.



وأضاف الفيلي: أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات.