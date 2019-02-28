غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة (الأربعاء) على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في مجمع عسكري وسط قطاع غرة".

القدس — سبوتنيك. وأضاف ادرعي بأن "هذه الإغارة نفذت ردّا على إلحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات غلاف غزة من خلال بالون متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو".

وأكد ادرعي على أن "جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وسيستمر بالعمل بقوة ضد هذه المظاهر".

وخلص ادرعي بالقول "منظمة حماس الإرهابية تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه، وعن تداعيات الأعمال الإرهابية التي يكون مصدرها من القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء يوم أمس الأربعاء عن رصده إطلاق عددا من البالونات المحلة بأجسام متفجرة من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال ادرعي في بيان له أنه "وعلى ما يبدو انفجر هذا الجسم في الهواء والحق الضرر في أحد بيوت البلدات المجاورة".