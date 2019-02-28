السفير السعودى ناعيًا ضحايا محطة مصر: أخلص التعازى لمصر قيادة وحكومة وشعبا

نعى أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة ضحايا حادث قطار محطة مصر، والذى وقع اليوم وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقال أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة: “أتقدم بأخلص التعازى لمصر قيادة وحكومة وشعباً فى ضحايا حريق محطة مصر، سائلاً المولى عز وجل للمصابين الشفاء العاجل .. شفاءاً لا يغادر سقما”.

وكانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، و25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

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