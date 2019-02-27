وضع حجر أساس إعادة ترميم قصر الملك عبدالعزيز في “لينة”

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة اليوم, على قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينه، ووضع حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم القصر البالغة مساحته 4000 م2 ، وبني من الطين واللِبن والحجارة.

ويعد قصر الملك عبدالعزيز من المواقع التاريخية البارزة في مركز لينه بمحافظة رفحاء حيث لايزال شامخًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم, حيث جرى إنشاؤه بعد توحيد المملكة عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًا للإمارة.

كما قام الأمير فيصل بن خالد بجولة ميدانية على السوق الشعبي في مركز لينه الذي تعرض فيه منتجات المنطقة من السمن والألبان والبقل- الاقط- المنسوجات، حيث يمثل أقدم الأسواق التجارية في المنطقة وأنشئ عام 1352هـ .

وأشار سموه إلى أن قرية “لينة” من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، ومن أقدم قرى شمال المملكة وتشتمل على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة.

رافق سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الجولة, وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ومحافظ رفحاء فراج العماني ، ومستشار سمو الأمير حسن الجاسر ‏.