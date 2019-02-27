استبعاد صحفيين من حضور عشاء ترامب وكيم بسبب «أسئلة حساسة»

ووكالات الأنباء الثلاث من ضمن ممثلي الشبكات الإعلامية في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه جرى استبعادهما لاحقًا من تغطية العشاء، بسبب ما قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنّها "الحساسية التي تسبب فيها توجيه الأسئلة بصوت عال في المرتين السابقتين".
وعبّرت "رويترز" عن قلقها الشديد من استبعاد الصحفي جيف ميسون الذي يعمل معها وغيره من الصحفيين، وقالت - في بيان: "نؤمن بضرورة أن تسمح الحكومة بالوصول إلى المسؤولين وتوجيه الأسئلة لهم ومحاسبتهم".
وذكرت "أسوشيتد برس" أنّها تعارض جهود البيت الأبيض لتقييد الوصول إلى الرئيس.
وأفادت لورين إيستون المتحدثة باسم "أسوشيتد برس" بأنّه من الضروري للغاية أن يدعم أي رئيس أمريكي معايير حرية الصحافة، ليس فقط داخل الوطن لكن على وجه الخصوص خارجه.
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