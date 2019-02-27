طائرة كوشنر تحط في الرياض.. بحث «عملية السلام» مع قيادة المملكة

جاء ذلك ضمن جولة شرق أوسطية يجريها "كوشنر" بمشاركة جيسون جرينبلات المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، وبرايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب قناة "الحرة" الأمريكية "رسمية".
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أنّ المحادثات مع العاهل السعودي ركَّزت على زيادة التعاون بين البلدين وسبل تحسين أوضاع منطقة الشرق الأوسط بأكملها عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
وصباح الأربعاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، كوشنر، في العاصمة التركية أنقرة.
كما التقى كوشنر وغرينبلات وهوك، أمس الثلاثاء، بمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لبحث المسألة ذاتها.
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