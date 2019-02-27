طائرة كوشنر تحط في الرياض.. بحث «عملية السلام» مع قيادة المملكة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - اليوم الأربعاء - عملية السلام في الشرق الأوسط مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان ، في الرياض.

جاء ذلك ضمن جولة شرق أوسطية يجريها "كوشنر" بمشاركة جيسون جرينبلات المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، وبرايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب قناة "الحرة" الأمريكية "رسمية".

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أنّ المحادثات مع العاهل السعودي ركَّزت على زيادة التعاون بين البلدين وسبل تحسين أوضاع منطقة الشرق الأوسط بأكملها عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.

وصباح الأربعاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، كوشنر، في العاصمة التركية أنقرة.

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كما التقى كوشنر وغرينبلات وهوك، أمس الثلاثاء، بمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لبحث المسألة ذاتها.

وأمس الأول الاثنين، قال كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إن خطة السلام بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، تركز على "ترسيم الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين".

و"صفقة القرن"، خطة سلام تعمل عليها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وتوقعت وسائل إعلام أمريكية، أن يتم الكشف عن تفاصيل صفقة القرن، بعد الانتخابات العامة المقررة في إسرائيل 9 أبريل المقبل.