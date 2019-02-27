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وأعلنت الحكومة الألمانية أنها قدمت المساعدات المادية للاجئين لتمكينهم من العودة، مؤكدة أنها لا تسعى بأية طريقة لجعل اللاجئين السوريين يغادرون ألمانيا بطريقة طوعية، وذلك وفقاً لموقع "مراسلون".
© Sputnik . Sergei Stroitelev
وبيّن مكتب "الإحصاء الاتحادي" الألماني في نيسان/أبريل من العام الماضي أن عدد السوريين من غير الحاملين الجنسية الألمانية والمتواجدين في ألمانيا يبلغ حوالي 699 ألف شخص، وذلك حتى العام 2017.
وتعد الجالية السورية في ألمانيا من أكبر الجاليات الأجنبية على الإطلاق، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من الجاليتين التركية ومن ثم البولندية.
يشار إلى أن ألمانيا بدأت في الفترة الأخيرة التشدد بإجراءات دخول اللاجئين إلى أراضيها، وذلك بعد زيادة معدلات الجرائم والانتهاكات للقانون المرتكبة قبل اللاجئين ذوي الجنسيات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسة جديدة لإعادة اللاجئين... ألمانيا بدأت تدفع لمن يرغب بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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