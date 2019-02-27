الأسد يدعو وزير خارجية إيران ظريف لزيارة دمشق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للرئيس السوري بشار الأسد "الى اليسار" ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد وجه يوم الأربعاء دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة دمشق دون تحديد موعد للزيارة. كان ظريف قد قدم استقالته قبل نحو يومين، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضها يوم الأربعاء ووصفها بأنها ”تتعارض مع المصالح الوطنية“.

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