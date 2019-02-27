فيديو| أكثر 11 دولة تشهد حالات اغتصاب.. الولايات المتحدة في القائمة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر موقع "تريندر" قائمةً لأعلى 11 دولة في معدل جرائم الاغتصاب حول العالم لعام 2018. تصدّرت جنوب إفريقيا القائمة بواقع 65 ألف حالة اغتصاب واعتداءات جنسية أخرى، بنسبة بلغت 127.6 حادثة لكل 100 ألف مواطن. Advertisements فيما حلّت الولايات المتحدة في الترتيب الـ11، مسجلة 27.4 حالة لكل 100 ألف من السكان، وبيّنت دراسة حكومية أنّ 91% من ضحايا الاغتصاب المسجلين هم من الإناث و9% من الذكور.

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