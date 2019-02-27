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سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن محافظ القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم" الأربعاء" عن محافظ القدس عدنان غيث.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت الإفراج عن المحافظ غيث دون شروط، وجمدت القرار لمنح المخابرات "الإسرائيلية" فرصة لتقديم استئناف عليه والتى لم تستأنف ما أتاح المجال للإفراج عن المحافظ غيث .

فيما سلمت سلطات الاحتلال المعلمة خديجة خويص من مدينة القدس المحتلة أمر استدعاء للتحقيق معها فى مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" فى القدس القديمة، يذكر أن خويص اعتقلت مرات عديدة وأبعدت لفترات طويلة عن القدس القديمة والمسجد الاقصى.

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كما استدعت قوات الاحتلال الطفل عبد الرحمن بلال محمود (11 عاما) للتحقيق بعد اقتحام منزله فى بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة واعتقال شقيقه حسن.

وكانت قوات الاحتلال فد اعتقلت محافظ القدس و21 مواطنا فجر اليوم خلال حملة مداهمات واسعة فى مدينة القدس المحتلة بينهم أطفال.

 

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