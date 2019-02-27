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© REUTERS / Omar Sanadiki
بالإضافة إلى ذلك، بعد الاجتماع، سيدلي بيدرسن ببيان للصحافة.
هذا ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، يوم غد الخميس، 28 شباط/ فبراير.
يذكر أن بيدرسن قام بزيارة إلى روسيا، الشهر الماضي، حيث ناقش مع مسؤولين روس التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب خلال الزيارة، عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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