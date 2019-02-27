كشف حقيقة اعتداء طالب على معلم بـ”سلاح أبيض” في #جازان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس، أنه لا صحة لاعتداء طالب على معلم بسلاح أبيض في مدرسة بإسكان الروان بمحافظة العارضة في منطقة جازان؛ مبيناً أن الحادثة لم تكن إلا اشتباهاً.
وشرح “الأحوس” تفاصيل الواقعة قائلاً: “الحادثة لم تكن اعتداء طالب على معلم بسلاح أبيض؛ إنما كان بطلها طالباً متغيباً عن الدوام يوم الأحد، وتواجد خارج باب المدرسة، وتم الاشتباه في وجود سلاح أبيض بحوزته، وألقت الجهات الأمنية القبض عليه خارج المدرسة وأحالته للتحقيق وقد غادر الشرطة بمعية المرشد ومدير المدرسة بعد اتضاح عدم حيازته لسلاح أبيض”.
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