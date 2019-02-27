مستشفى ينبع تنظم ندوة مستجدات طب الأطفال

الخليج - ياسر الحبيشي

أقام مستشفى ينبع العام ممثلا بقسم الشؤون الإكاديمية و التدريب و بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأطفال ندوة مستجدات طب الأطفال و التي تستمر لمدة يومين متتاليين من تاريخ 22 – 23 جمادى الأخرة 1440هـ.

بحضور مدير مستشفى ينبع العام الأستاذ “تركي بن عوده الثقفي” ومدير التعليم بالمستشفى الأستاذ “حسين الذبياني” ومدير الموارد البشرية الأستاذ “سليمان المشدق” ومدير المراكز الصحية الدكتور “خالد المري” ، وبمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والمحاضرين المتخصصين.

وهذه الندوة تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 24 ساعة وتم توجيه الدعوة لجميع الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في مجال طب الأطفال والمهتمين بهذا المجال للمشاركة في الندوة والاستفادة من برامجها العلمية.

وقد تحدثت الندوة عن آخر المستجدات في طب الأطفال منها امراض الجهاز العصبي وامراض الغدد الصماء وامراض الجهاز الهضمي والكبد وامراض الجهاز التنفسي والامراض الروماتيزمية وامراض الكلى وامراض الدم والامراض المعدية والامراض المستعصية بالعناية المركزة والمستجد في امراض حديثي الولادة والأطفال الخدج.

وأوضح “الثقفي” على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات واستمرارها والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية متمنياً ان تحقق الندوة الأهداف المرجوة منها لخدمة طب الأطفال بالمنطقة.

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