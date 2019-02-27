قبائل #حجور تسقط طائرة مسيرة لـ #مليشيا_الحوثي

صحيفة الخليج الالكترونية

أسقطت قبائل حجور، اليوم (الأربعاء)، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في الجبهة الجنوبية من مديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني اليمني، أن قبائل حجور أحرزت تقدماً كبيراً شرق العبيسة، مواصلةً تقدمها إلى موقع المندلة الإستراتيجي المسيطر على وادي وجسر مور، وتدور في الأثناء معارك ضارية شرق قريات في المنطقة ذاتها.

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وأضاف أن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة تجري الترتيبات والاستعدادات لفك الحصار عن قبائل حجور.

من جهته أفاد قائد المنطقة العسكرية الخامسة أثناء استقباله اليوم وزير الإعلام اليمني، بأن الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي، بدأ في إسناد أبناء حجور عبر الطيران وتقديم الدعم اللوجستي والإمدادات.