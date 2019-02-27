البيت الأبيض: كوشنر بحث مع ولي عهد السعودية "زيادة التعاون" في اجتماع الرياض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي "الى اليمين" وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

قال البيت الأبيض إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء تناولت ”زيادة التعاون“ بين الولايات المتحدة والسعودية وجهود السلام في الشرق الأوسط.

ويعتقد أن اجتماع الرياض أول لقاء مباشر لهما منذ الزج باسم ولي عهد السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.