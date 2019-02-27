البيت_الأبيض: كوشنر التقى #خادم_الحرمين وبحثا زيادة التعاون

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن البيت الأبيض أن جارد كوشنر، كبير المستشارين للرئيس دونالد ترمب، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جايسون غرينبلات والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك عادوا إلى المملكة العربية السعودية والتقوا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وأضاف البيان أنه “بناءً على المحادثات السابقة، فقد ناقشوا زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجهود إدارة ترمب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقاش سبل تحسين حالة المنطقة بأكملها من خلال الاستثمار الاقتصادي، وفق البيان.