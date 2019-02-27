الخدمة_المدنية: نسعى إلى منح #الجهات_الحكومية الصلاحيات لإدارة مواردها باستقلالية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة ⁧الخدمة المدنية⁩ أنها تسعى من خلال ⁧لائحة الموارد البشرية⁩ إلى منح الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكّنها من إدارة مواردها البشرية باستقلالية والإسهام في تطويرها وتنظيمها.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” معلومات عن أنه يتم وبقرار وزير الخدمة المدنية اعتماد عدة مواد مرتبطة بتطوير وتنظيم عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال وضع خطط لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية وإعداد ميزانية سنوية لمواردها وخطة توظيف سنوية وإجراء تعديلات على الميزانية السنوية.