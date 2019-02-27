يمكن أن يحدث انسداد الشرايين نتيجة لتجلط الدم او تراكم الدهون نظرا لإرتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. هذا الانسداد يسبب كمية هائلة من الضغط في الدم لأنه لا يمكن أن يتحرك بحرية في جميع أنحاء الجسم كما يحتاج ، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم .
يعتقد الخبراء أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يبدأ بالضرر للطبقة الداخلية للشريان. وهناك أسباب كثيرة لهذا تشمل التدخين والوراثة وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والسمنة ومرض السكري. مع انتشار هذه المشكلة ، سعى العديد من الأفراد للحصول على المساعدة الطبية بما في ذلك جرعات عالية من الأدوية. وفي حين أن طلب المشورة الطبية هو دائما وسيلة موصى بها للشفاء عند التعامل مع المشاكل الصحية مثل هذه ، يمكن أن تصبح باهظة الثمن. لحسن الحظ ، هناك حلول طبيعية بما في ذلك الحلول التي نقفدمها لك.
كيف اصنعه
مكونات:
1 كوب من عصير الزنجبيل
1 كوب ثوم مفروم
1 كوب عصير ليمون
1 كوب خل التفاح
2 كوب من العسل الطبيعي
الطريقة
قم باستخلاص السائل من المكونات
قم بوضع الزنجبيل والثوم وعصير الليمون والخل في إناء على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة مع استمرار التقليب
ارفعها من على النار وانتظر حتى تبرد تماما
قم باضافة كوبين من العصل واخلطهم جيدا
ضع المزيج في زجاجة نظيفة واحفظه في الثلاجة
كيفية الاستخدام
تأخذ ملعقة طعام واحدة من الخليط كل صباح وبعد الظهر وفي المساء على معدة فارغة. يمكن تخزين الخليط في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر كوب واحد من هذا العصير يمكنك من التخلص من انسداد الشرايين والتحكم في ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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