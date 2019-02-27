دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تطلق تطبيق Duo لمحادثات الفيديو على المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في دفع إصدار المتصفح من تطبيق Duo لجميع المستخدمين مؤخراً، حيث يمكن تنشيط التطبيق على كلاً من كروم، سفاري إلى جانب Firefox.

رصد موقع Android Police مؤخراً توفر الإصدار الخاص بالمتصفح من تطبيق محادثات الفيديو Duo، لينضم إلى الإصدارات الخاصة بمنصة الأندوريد وiOS إلى جانب منصة كروم بوك، حيث تهدف جوجل لدعم المستخدمين بتجربة سلسة في إجراء المحادثات بين المستخدمين على مختلف المنصات.

أيضاً يمكن للمستخدمين بدء محادثات الفيديو على المتصفح عبر التوجه إلى الصفحة الخاصة بتطبيق Duo مباشرة، حيث يمكن للمستخدمين التسجيل في حسابهم الخاص، أو إنشاء حساب خاص لبدء المحادثات، أيضاً من المقرر أن يتوفر التطبيق على متصفح كروم، وسفاري إلى جانب متصفح Firefox، إلا أن متصفح Edge لا يدعم التطبيق في الوقت الحالي.

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يذكر أن تطبيق Duo يوفر للمستخدمين مميزات في إجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية شرط أن يكون الطرف الأخر أيضاً أحد مستخدمي التطبيق.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تطلق تطبيق Duo لمحادثات الفيديو على المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.