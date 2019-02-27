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التحام جبهة البقع وكتاف من عدة محاور بصعدة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، على سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قائد شرطة محور صعده فى جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغربانى، أوضح أن الجيش اليمنى سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأكد الغربانى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا واستعادة الجيش اليمنى لمخازن أسلحة.

 

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