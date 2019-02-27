الانتقالي الجنوبي: حل الأزمة اليمنية في حكومة مركزية وحكومتان محليتان في الشمال والجنوب

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وقال الخبجي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "رؤيتنا في هذا الاتجاه أن تكون خلال هذه الفترة إدارة انتقالية مركزية بالمناصفة بين الشمال والجنوب ومزمنة لفترة محددة وحكومة في الشمال وحكومة في الجنوب، حكومة في الشمال لإدارة الحرب وتبعاته وحكومة في الجنوب تدير إعادة الأعمار والخدمات والأمن".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأشار عضو المجلس الانتقالي إلى أن ما يطرح الآن من قبل المبعوث الأممي عن دستور و انتخابات أنها قضايا صعب التحدث عنها في ظل الحرب هذه.
وأضاف "نحن لا نبحث عن السلطة، ولا نريد أن نحكم الشمال، نحن نريد أن نعود إلى دولتنا دولة الجنوب، نحكمها بالطريقة التي يقررها شعب الجنوب وهذه تطلعات وخيارات شعب الجنوب وليس المجلس الانتقالي لوحدة، والبعض قلل من المجلس الانتقالي وهو اصبح أمر واقع يجب التعامل معه سواء من المجتمع الإقليمي أو الدولي".
وشدد الخبجي على أن الصراع في اليمن يدور حول قضيتين القضية الأولى هي قضية شعب الجنوب والقضية الأخرى حول الحكم والسلطة.
وتابع "الصراع الموجود في اليمن حاليا هو حول من يحكم ومن يتسيّد والقوى المتصارعة الآن هي قوى الحوثي والإصلاح وهي قوى دينية الأولى شيعية والأخرى سنية وكذلك المؤتمر الشعبي العام الذي يقال إنه حزب معتدل وسطي وهذا كذب وليس صحيح هذا الكلام، فالمؤتمر امتداداته قبلية عسكرية ودينية".
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
ويذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين، أواخر العام الماضي في السويد لاتفاق يقضي بإعادة انتشار القوات في الحديدة ووقف إطلاق النار في تعز وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، كمرحلة أولى للمشاورات لتعزيز الثقة بين الأطراف وبعد ذلك تأتي مشاورات الحل الشامل والتي من المفترض أن تتطرق إلى الحل السياسي والعسكري في اليمن، والتي من المزمع أن تشمل جميع الأطراف بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الجنوبية الأخرى.
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