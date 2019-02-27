إيران تعزي مصر في ضحايا حادث قطار رمسيس

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، "إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة صباح اليوم الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص".

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وأعلن قاسمي "عن تعازيه لعائلات الضحايا والجرحى"، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وعلى إثر ذلك، أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته من منصبه، وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.

وتابع: "سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حساب عسير".

كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر. وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.