"لتلبية آمال المواطنين"... قرار جديد من البشير

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الخرطوم — سبوتنيك. وأوضح رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا عقب لقائه رئيس الجمهورية ببيت الضيافة اليوم الأربعاء، في بيان، أنه "تم الاتفاق علي عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم إنفاذها خلال الأيام القادمة للاطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وكشف رئيس الوزراء أن اللقاء شهد أيضا " التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة علي معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين".
ولفت إيلا إلى "أنه أطلع رئيس الجمهورية علي نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية بجانب الإجراءات التي ستتم فيما يتعلق بتحسين ورفع الكفاءة في تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين".
فيما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد بعد لقائه مع البشير. حسب بيان، أنه "تلقي توجيهات من رئيس الجمهورية تعينه علي أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، والتي أكد أنها ستشهد تضافرا للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.
ولفت النائب الأول إلى أن "الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وجاءت هذه التطورات على الساحة السياسية في أعقاب استمرار الاحتجاجات من أكثر من شهرين على الأزمة الاقتصادية والتي تحولت للمطالبة برحيل البشير.
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