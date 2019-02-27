محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن محافظ القدس

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رام الله — سبوتنيك قال أمين سر حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، لوكالة "سبوتنيك"، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية قررت الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث دون شروط، ولكن تنفيذ قرار الإفراج مجمد لمنح المخابرات فرصة تقديم استئناف على قرار الإفراج".
© Sputnik . Boshra Al-Futiani
وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات طالت 34 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم: محافظ القدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي.
وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة القدس 23 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من بلدة العيسوية، من بينهم: المحافظ غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبه، بالإضافة إلى كل من: منتصر جابر، ومنصور محمود، ومؤيد بدر، وعيسى أبو ريالة، وعادل محمود، وحسن بلال محمود، وخليل ناصر، ومحمد حسين درباس والد الأسير حسين المحكوم 25 عاما، وآدم كايد محمود، وشادي محمد عطية، ومحمد علاء محمود، وعلي محمد ناصر أبو ريالة.
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