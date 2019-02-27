تركيا تعزي في ضحايا حادث محطة قطارات القاهرة

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نشعر بالحزن لسقوط عدد من القتلى والمصابين في حادث اصطدام القطار بمحطة مصر". facebook.com وأضاف البيان "نتمنى الرحمة للذين فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحي، ونقدم التعازي للشعب المصري". وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 30 قتيلا وأكثر من 50 مصابا. وكشفت تقارير صحفية مصرية عديدة أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على سائق قطار محطة مصر في العاصمة القاهرة. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.

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