بيان «روسي سوري» مشترك يدعو القوات الأمريكية للرحيل

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دعت روسيا وسوريا، فى بيان مشترك، الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، والسماح بمغادرة اللاجئين فى مخيم بمنطقة الركبان جنوب شرق سوريا. وأعلن مركز تنسيق عودة اللاجئين الروسى والسورى فى بيان مشترك، أن الولايات المتحدة تعيق خروج النازحين من مخيم الركبان الواقع تحت السيطرة الأمريكية، وتضللهم بشأن استحالة الخروج من المخيم. كان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أكد في وقت سابق، أن الحكومة السورية وبالتعاون مع روسيا قررت فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: إن "اللاجئين في مخيم الركبان أكدوا أنه يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في المخيم من قبل مسلحين مدعومين من قبل الولايات المتحدة".ودعا ممثل وزارة الدفاع الروسية، الجانب الأمريكي، والمسلحين المدعومين من قبل واشنطن في التنف للكف عن
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: إن "اللاجئين في مخيم الركبان أكدوا أنه يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في المخيم من قبل مسلحين مدعومين من قبل الولايات المتحدة".
ودعا ممثل وزارة الدفاع الروسية، الجانب الأمريكي، والمسلحين المدعومين من قبل واشنطن في التنف للكف عن الاحتجاز القسري في المخيم على الأقل النساء والأطفال، وهم الأكثر تضررًا من البرد والأمراض، وسوء التغذية، مؤكدا أنه سيتم منحهم كل المساعدات اللازمة.
يشار إلى أن اليونيسف، ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، تواصل الدعوة إلى حل آمن وطوعي وطويل الأمد، لمساعدة العائلات في الركبان، سواء من خلال تسهيل العودة الطوعية إلى منازلهم أو إلى أي مكان يختارونه، مع الحفاظ على أمانهم وكرامتهم.
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