انفوجراف.. أبرز مطالبات شيخ الغفران لنظام الحمدين في قطر

بث ناشطون، اليوم الأربعاء، انفوجراف يظهر أبرز مطالبات شيخ الغفران لنظام الحمدين في قطر.
ويعيد "الخليج 365"، نشر الانفوجراف الذي يظهر أن شيخ الغفران عبدالهادي بن علي لا يزال يأمل في تجاوب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع خطاب قبائل الغفران بعد أن نزعت الجنسية منهم من قبل الحكومة القطرية.
وبحسب الانفوجراف، فإن شيخ الغفران قال: يجب إعادة جنسيات أفراد القبيلة وهذا حق أصيل لهم، مضيفا ابناء القبيلة يعيشون مأساة إنسانية وليس لديهم أوراق ثبوتية صالحة تساعدهم في حياتهم.
كما طالب بإعادة أملاك الغفرانيين بعد الاستيلاء عليها بعد نزع الجنسية منهم.
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