طيران الخليج البحرينية توقف كل الرحلات من وإلى باكستان

رويترز

قالت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقالت الشركة في البيان “ألغيت الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام اباد في 27 فبراير، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي.”.

وقال مسئولون باكستانيون، إن بلادهم شنت غارات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين، اليوم الأربعاء، بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.

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