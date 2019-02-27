السعودية والإمارات تعلقان الرحلات الجوية إلى باكستان

اسماء السيد - أبوظبي: أعلنت السعودية والإمارات، الأربعاء، تعليق كافة رحلات الطيران المتجهة من البلدين إلى باكستان بسبب الأوضاع الراهنة.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "توتير" : "أنها نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء".

من جانبها، نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني إنه جرى "تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات والمتجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان".

وقالت الهيئة في بيان إنها "ستستمر في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية".