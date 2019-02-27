الجبير: يجب الوقوف ضد الإنتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان

اسماء السيد - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تشهد تطورا في جميع المجالات.

وأضاف الجبير، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "المملكة تتميز بمجتمع طموح وعلى موعد بمستقبل زاهر".

وفي سياق آخر، قال الجبير إنه "علينا أن نقف إلى جانب الشعب السوري بحقه في الحصول على دولة من دون تدخلات خارجية"، مشدداً على "أننا متمسكون بالحل السياسي للأزمة السورية".

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف، أوضح الجبير أن "السعودية تدعم الحكومة الشرعية ضد الحوثيين المدعومين من إيران"، مشيراً إلى "أننا يجب أن نقف ضد الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان في ظل الحملات العرقية والطائفية التي تقوم بها إيران خصوصاً ضد شعب الأحواز".

ولفت إلى أن "السعودية توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته"، مشدداً على أن "السعودية تدعو الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وبحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67".