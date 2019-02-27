علماء يحذرون من مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

(مصراوي):

حذر علماء من مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة.

ووجدت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم في نفس وقت تناول الوجبات، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15%، مقارنة مع الأشخاص الآخرين.

ووفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، توصلت الدراسة التي أجريت بتنسيق بين جامعتين في البرازيل وهولندا، إلى أن مطالعة الهاتف أثناء الأكل يؤدي إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وقالت: "التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل".

Advertisements

وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن "استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك".

وأضاف "الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل".

وأوضح أن هذا الأمر بات يؤثر بالخصوص على الأطفال.

ونشرت الدراسة، قبل أيام، في مجلة "علم وظائف الأعضاء والسلوك" الهولندية.