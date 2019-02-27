دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حافظات LED الخاصة بجالكسي S10 قد تؤدي إلى تعطيل تقنية NFC بالهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة جالكسي S10 المميزة والحديثة خلال الأسبوع الماضي، قدمت الشركة أيضًا حافظات LED المبتكرة والمخصصة لهواتف هذه المجموعة.

إذ تحتوي هذه الحافظات على مصابيح LED مضمنة بالجزء السفلي، والتي يمكن تهيئتها لعرض أشياء مختلفة، بدءًا من الرموز إلى الأضواء الخافتة. فبشكل عام، ستوفر هذه الحافظة الجديدة مزايا رائعة إلى جانب حماية الهاتف.

ولكن مع الأسف، يبدو أن هذه الحافظة ستقوم بتعطيل تقنية NFC بالهاتف. فعند تفعيل وظيفة LED بالحافظة، سيتم إيقاف تشغيل تقنية NFC على هاتف جالكسي S10 تلقائيًا، وبالتالي فسيتم إيقاف خدمات Samsung Pay و Google Pay وأي خدمة أخرى تعتمد على NFC.

وإذا كنت ترغب في تفعيل تقنية NFC، فسيتعين عليك الذهاب إلى قائمة الحافظة وإيقاف تشغيل أضواء LED.

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وبطبيعة الحال، فإن الدوائر الكهربائية المدمجة بالحافظة، هي المسئولة عن تعطيل تقنية NFC، نظرًا إلى أن إشارة NFC قد تتداخل معها إذا تم تشغيلهما في نفس الوقت. ولهذا السبب، قررت سامسونج أن تعطلها.

لم تتوفر هذه الحافظات للبيع بعد، لذا فهناك احتمال ضعيف بأن تقوم الشركة بإضافة وظيفة تسمح بتشغيل أضواء LED وتقنية NFC في نفس الوقت.

المصدر

هذا الموضوع حافظات LED الخاصة بجالكسي S10 قد تؤدي إلى تعطيل تقنية NFC بالهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.