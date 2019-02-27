دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد

يسعى مسؤولو تطبيق سناب شات Snapchat، لزيادة عدد مستخدميه خلال الفترة المقبلة، لذا كشف إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات عملهم خلال الفترة الجارية على تحديث التطبيق لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

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وعلل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات Snapchat خطوتهم، خلال مقابلة أُجريت معه بقناة CNBC الأمريكية، بالبطيء الشديد في نمو التطبيق واستخدامه من قبل عدد محدود من الأشخاص في الوقت الذي يريدون خلاله الاستفادة من السوق الضخم للمستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات Snapchat:"سنُطلق تطبيق سناب شات Snapchat جديد للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android".

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يُذكر أن القائمين على تطبيق سناب شات Snapchat، كانوا قد أطلقوا نسخة من التطبيق الجديد لعدد محدود من المستخدمين على سبيل التجربة في نهاية العام الماضي 2018 على أن يتم السماح للجميع بالتمتع به خلال العام الجاري 2019.المزيد:

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