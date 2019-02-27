انت الان تتابع المرصد: 350 داعشيا سلموا أنفسهم لأكراد سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نحو 350 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح المرصد، أن نحو 1400 شخص خرجوا أمس الثلاثاء، من مزارع الباجوز شرق الفرات، بينهم ما لا يقل عن 350 من عناصر التنظيم، مضيفا أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابي وقادته ما زالوا في آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج، وفي المقابل، امتنع عشرات القادة و"الأمراء" عن الخروج مفضلين القتال حتى النهاية، وفقا لـ"العربية".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد ناشدت مرارا إيجاد حل لهؤلاء لا سيما الذين يحملون جنسيات أجنبية، مطالبة دولهم بتسلمهم ومحاكمتهم. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذرا من