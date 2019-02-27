صحف سعودية: استقالة ظريف تكشف احتدام الصراع في إيران

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الصحف تناولت إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن

تصدرت استقالة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على التبرعات التي حصلت عليها الأمم المتحدة في إطار مساعدة اليمنيين. تحت عنوان "استقالة ظريف تربك إيران وتعكس احتدام صراع الأجنحة"، كشفت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني رفض الاستقالة المفاجئة للوزير محمد جواد ظريف، الذي أعرب عن أمله بأن تشكّل خطوته تنبيها لعودة الوزارة إلى مكانتها القانونية في العلاقات الخارجية، محذرا من "سمّ قاتل" للخلافات الحزبية.

وأثارت استقالة ظريف هزة في إيران، وعكست احتدام الصراع بين أجنحة السلطة، لا سيّما بعدما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وكان الوزير واحداً من أبرز مهندسيه. ويواجه ظريف وروحاني ضغوطا متزايدة في هذا الصدد، من التيار

وأثارت استقالة ظريف هزة في إيران، وعكست احتدام الصراع بين أجنحة السلطة، لا سيّما بعدما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وكان الوزير واحداً من أبرز مهندسيه. ويواجه ظريف وروحاني ضغوطا متزايدة في هذا الصدد، من التيار الأصولي و"الحرس الثوري" اللذين يرفضان أيضا انضمام إيران إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، تشدد الحكومة على أهميتها لإنقاذ الاتفاق.

بينما تناولت صحيفة "الوطن" هذا الشأن تحت عنوان "ظريف يعترف: الانقسامات تهدد إيران"، وأوضحت أنه في تأكيد للتقارير التي تحدثت عن الصراعات بين شق المتشددين والإصلاحيين في إيران، اعترف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن الخلافات اشتدت بين روحاني وما يعرف بـ"المحافظين" بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، محذرا من أن الصراع الداخلي والتشرذم هو السم القاتل لإيران.



وتحت عنوان "جنيف يرصد 2.6 مليار دولار لليمن"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما حصلت الأمم المتحدة خلال المؤتمر الذي عقدته في جنيف أمس، على تعهدات من الدول المانحة بدفع 2.6 مليار دولار لتمويل خطتها الإنسانية في اليمن للعام الحالي، جاءت الحصة الكبرى من السعودية والإمارات بواقع 500 مليون دولار، لكل منهما، إضافة إلى 250 مليون دولار من الكويت. وأوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن المملكة دفعت الحصة الكبرى من المنح التي تعهدت بها الدول خلال الفترة ما بين 2006 و2014، بما يعادل 43% من إجمالي تعهدات المانحين.



بدوره، عرض رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جهود الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، وانتقد نهب الميليشيات الحوثية للمساعدات وبيعها في الأسواق وحرمان من يستحقون الحصول عليها. وأشارت "الحياة" أنه خلال المؤتمر أشارت الأمم المتحدة إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" في العام 2019 تدور حول 5 أهداف، أولها مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية. ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح. وتناولت "الوطن" إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.

وقال جوتيريش: "لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر".

من جهته قال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، أرفيه فيرهوسل: "اليوم للمرة الأولى منذ سبتمبر، تمكن فريق من برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى موقع مطاحن البحر الأحمر الذي يوجد فيه 51 ألف طن من الحبوب، وهي كمية كافية لتأمين الغذاء لأكثر من 3.7 ملايين شخص على مدى شهر". وحول الأوضاع في السودان تناولت "الشرق الأوسط" الإجراءات التي قام بها الرئيس عمر البشير، حيث قام بتعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني، شملت رئاسة هيئة الأركان. وأصدر قرارات بترفيع عدد من الضباط إلى رتب أعلى، وأعاد بموجبها آخرين للخدمة. يأتي ذلك بعد أيام قلائل من قراره حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة، بينما أصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل نيابات الطوارئ، وأصدر رئيس القضاء قرارا بتكوين محاكم طوارئ، كما شهدت البلاد وقفات احتجاجية ومواكب في عدد من المنشآت.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى مطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في رسائل مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال السلمي في بيان له أمس الثلاثاء، إن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب أكدت تنفيذ السودان التزاماته كافة في خطة المسارات الـ5 المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وتحقيقه متطلبات الجولة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني. ونوّه السلمي بالجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها السودان في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام. وحول الأوضاع في سوريا ، كشفت "الحياة" عن تحذير المعارضة السورية من عملية برية للنظام بدعم إيراني، فغداة زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حذر مصدر قيادي في الجيش السوري الحر من إقدام النظام بدعم إيراني على عملية برية في إدلب.

وجاء التحذير بعد شن طائرات النظام للمرة الاولى غارات جوية على مدينة خان شيخون جنوب المحافظة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وحركة نزوح واسعة من المدينة. وفي المقابل أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود مع إدلب.

وفي موسكو يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأوضاع في سورية، للمرة الأولى وجها لوجه بعد حادثة إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية ومقتل طاقمها في سبتمبر الماضي.

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