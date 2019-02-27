شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من إنشاء وتداول أى محتوى غير أخلاقى عبر الانترنت داخل المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من عقوبة إنشاء وتداول المواقع الإباحية، وبث المحتوى غير الأخلاقي عبر شبكة الانترنت، مشددة على أن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها تُعَرِّض مُرتَكِبها للسجن.
وقالت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة: "إن بث هذه المواد يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطالبت اللجنة المواطنين والمقيمين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوبات."
وتعمل اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالسعودية، منذ نحو ست سنوات، بدأب شديد على حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي، وبناء آليات التنظيم والتوعية والشراكة، للتقليل المستمر من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي والحد من أضراره.
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