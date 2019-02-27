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وأضاف البيان: "هذه المجموعة كانت تقوم بجمع المعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمواطنين المتعاونين معها".
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".
يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، ولكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق، التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة من عناصر أمن "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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